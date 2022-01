La Dra. Sandra Tirado, subsecretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación se refirió la situación epidemiológica que atraviesa el país y declaró “estamos en un situación distinta, estamos en momento de la cuerva en la que tenemos muchos contagios ahora tenemos que definir cuáles son las personas que necesitan relazarse el testeo y cuáles no, porque la situación epidemiológica es solamente distinta” En cuanto a la posibilidad que en 15 días mermar los contagios, la funcionaria respondió “no lo sabemos, hay que ver como evoluciona esta curva no tenemos la misma situación en todas las provincias, estamos viendo que en alguno lugares tiene un comportamiento de no tener una duración tan prolongada como en otros momentos”. Una de las cuestiones que preocupa a las autoridades sanitarias a nivel nacional tienen que ver con el bajo porcentaje de niño y niñas que fueron vacunados contra el coronavirus y en este sentido la Dra. Sandra Tirado detalló “la cobertura en niños está detenida en el último tiempo vimos que no está aumentando en ración a porcentajes que quedan por vacunar así que hay pensar estrategia en conjunto con la Asociación de Pediatría para que el porcentaje de niños que no inicio el esquema de vacunación lo pueda hacer”. “Trabajar con los pediatras es fundamental, el pediatras es un médico muy de cabecera en las familias entonces si el pediatra recomienda la vacuna sabemos que será así, la vacuna se va a colocar así que vamos a ver cómo podemos potenciarnos”, manifestó. Otra de las consultas que la subsecretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación respondió tuvo que ver con la posibilidad de que se exija en a las escuelas el carnet de vacunación a los alumnos. “Por ahora nos parece que sea una estrategia implementar, nosotros tenemos una vacunación que en general las coberturas son muy buenas y sin que sean obligatorias si no que pasa por entender la importancia de la vacunación y la gran mayoría lo está haciendo, de hecho por eso tenemos el más del 75 por ciento de la población con el esquema de vacunación completa, me parece que es más trabajar en la importancia y en la información consensuada y clara a veces es más efectivo que plantear la obligatoriedad”, explicó. Sobre el margen de niños de 3 a 11 años vacunados contra el coronavirus aseguró “iniciaron el esquema un 60% y lo completaron un 40% es bajo, por eso nos preocupa y nos reuniremos con la para que podamos mejorar la cobertura por eso nos reunimos con la Asociación de Pediatría”. Además puntualizó “la responsabilidad es familiar, del pediatra son varias cosas la pandemia ha generado que circulen informaciones que no son reales tenemos que hacer que tenga la información precisa real y que no se dejen llevar por datos que no tienen valor científico”.