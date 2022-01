La Selección argentina ya se encuentra en Calama para enfrentar hoy a Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas. No estará Lionel Messi, ya que se quedó en París para trabajar en el PSG, en una decisión compartida entre el cuerpo técnico de la albiceleste y el conjunto francés, ni Lionel Scaloni, que dio positivo en coronavirus en su último test PCR. Será un duelo un tanto particular ya que el combinado albiceleste tiene asegurada su clasificación al Mundial de Qatar y la Roja, en cambio, necesita ganar para mejorar su posición. El partido correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará desde las 21.15 en el estadio Zorros del Desierto, ubicado a poco más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y transmisión de la TV Pública y TyC Sports. En el VAR estarán los brasileños Rafael Traci y Pericles Bassols. El equipo de Lionel Scaloni jugará su primer partido del año mundialista luego de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo con cinco fechas de anticipación, si se suma el encuentro suspendido ante Brasil, tras alcanzar los 29 puntos. El campeón de América expondrá su invicto de 27 partidos, la racha más larga de la actualidad, en la altura de Calama y sin Lionel Messi, quien no se había perdido ningún partido desde el inicio del camino a Qatar. El capitán albiceleste tuvo un inicio de año complicado con el contagio de Covid-19 y recién el pasado fin de semana pudo jugar sus primeros minutos en PSG luego de atravesar por un proceso de recuperación que, según admitió, le llevó más tiempo de lo que pensaba. Chile por el momento está afuera de la zona de clasificación con 16 unidades y por su necesidad será buena medida para ver la respuesta de Argentina sin su máximo referente.

Probables formaciones de Chile y Argentina

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Marcelino Núñez, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Ben Brereton, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Nico González o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni (no estará en el banco, en su lugar saldrán Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente).

Hora: 21.15.

Estadio: Zorros del Desierto (Calama).

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

TV: TV Pública y TyC Sports.