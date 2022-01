La playa Arazaty de la ciudad de Corrientes será escenario del regreso del Rugby Beach. La agenda veraniega tiene su primera competencia y será desde las 15 este sábado 8, con una modalidad de cinco versus cinco, que crece año a año y los jugadores de rugby en la región esperan desarrollar. Desafiado las dificutades que representa jugar en la arena. Una de las modalidad del rugby que generan mucha atracción y en una época del año especial para disfrutar de eventos deportivos en la playa. Equipos de toda la región y de diferentes edades dirán presentes. En el predio espacialmente montado en las arenas cercanas a la zona del club Boca Unidos, que se denominará “Distrito Deportivo” se desarrolla primera cita del Rugby Beach 2022, de la mano de Tiempo de Rugby el portal especializado y la Productora WIN Marketing Deportivo. Productora que desde el año 2006 organiza esta serie de eventos deportivos tanto en las playas correntinas como en diferentes ciudades de la provincia. Con el acompañamiento desde el primer día, de la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes de la ciudad y del Gobierno de la Provincia. Es posible este torneo que tendrá en juego la Copa de Oro “Ciudad de Corrientes”. Atilio Ramírez responsable de la organización del torneo, agradeció el apoyo de Juan Enrique Braillard Poccard, Secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, como la de Matías Bocalón, a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Grandes Eventos, que apuestan a estas iniciativas, gracias al objetivo del intendente Eduardo Tassano que apuntan a convertir a Corrientes en una ciudad de grandes eventos. La Productora WIN Marketing Deportivo y Tiempo de Rugby, llevan más de 13 años concretando estos encuentros deportivos, con la participación de jugadores de la región. Y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, através de la Secretaría de Deportes y Loteria Correntina. Como así también del Ministerio de Turismo. Ya que entienden que estas acciones deportivas, generan atractivos diferentes para los veraneantes que eligen Corrientes y ofrece alternativas para los correntinos, para disfrutar de las playas. Son sponsors principales del torneo Imperial y Powerade.

La primera jornada, el sábado 8 de enero, arrancará a las 14 horas en el sector de deportes de la playa Arazaty. En el que se espera más de una docena de equipos mayores de 18 que habitualmente participan tanto de la ciudad de Corrientes como de Resistencia y del interior del Chaco. También se espera algunos equipos de Menores de 16 años, a las chicas del Rugby Femenino y los más chicos que tendrán su espacio. A tal efecto se montarán dos canchas para capitalizar el espacio y el tiempo para concluir la jornada con una gran premiación a los ganadores.

COPA PASO DE LA PATRIA

El sábado 15 de enero, la actividad del Rugby Beach continuará en Paso de la Patria, en playa Punta Mitre, generando así continuidad con este modalidad y brindando un espectáculo diferente en las playas correntinas. Donde estará en juego la Copa de Oro Paso de la Patria. Para informes comunicarse al 3794407777. Donde el torneo de rugby playero vuelve luego del éxito de la edición 2020, donde numerosos equipos mayores, de mujeres y el rugby infantile se dio cita en Playa Pelicano. De la mano de la Secretaria de Deportes de la Muncipalidad de Paso de la Patria y la Secretaria de Turismo, apostaron a la organización de este torneo que ahora tendrá mayor atracción debido a que es una modalidad del rugby inusual y muy divertida.

VUELVE EL CIRCUITO DE RUGBY DE VERANO

Desde el sábado 22 de enero se pondrá en marcha la XIII° edición del Circuito de Rugby de Verano con cinco fechas de los tradicionales Seven´s del Carnaval en diferenes ciudades de la provincial. La agenda marca como primera parada la ciudad de Monte Caseros, el 22 de enero, con la 25° edición del Seven Internacional del Carnaval, recordando a “Miguelito Robasco”, donde equipos de toda la región iniciarán la competencia en busca del título a definirse luego de las cinco etapas donde estarán en juegos las Copas “Ulises Paroli y Maxi Taborda”, en la costanera casereña, con el acompañamiento de la Municipalidad de Monte Caseros. La segunda escala será en Paso de los Libres el 29 de enero, en marco de la 20° edición del Seven Internacional del Carnaval “Pablo Prieto” – Copa de Oro “Chichi” Silva, en el Club Náutica en la costanera libreña con el acompañamiento de la Municipalidad de Paso de los Libres. La tercera el 5 de febrero en Santo Tome, el sábado 5 de febrero, con la 16° edición del Seven del Carnaval, del Club Náutico y Social, donde estará en juego la Copa de Oro Municipalidad de Santo Tomé con un gran tercer tiempo, como los tiene acostumbrado a los participantes. La cuarta escala será en Ituzaingó el 12 de febrero donde estará en juego la Copa de Cuidad de Ituzaingó y la “Copa al Mejor Jugador “Joaquin Solari”. Y el cierre será a toda fiesta y mucho carnaval el sábado 19 de febrero en Corrientes, con una gran sorpresa, DJ’s en vivo y mucha diversión.