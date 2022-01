El tenista serbio Novak Djokovic podrá disputar el Abierto de Roland Garros que se jugara en París en mayo, ya que no se exige estar vacunado. La encargada de anunciarlo fue la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, quien declaró que Djokovic “podrá participar en la competición porque el protocolo, la burbuja sanitaria de estos grandes acontecimientos deportivos, lo permitirá”. Maracineanu indicó a France Info que “en Francia no tenemos la misma reglamentación que en Australia para entrar en el país” y eso es así “para los deportistas como para los demás”. Su referencia llega a días de que el gobierno oceánico defina si el serbio puede jugar o no el primer Grand Slam del año, mientras aguarda en un hotel de Melbourne. Para ingresar a Francia desde otro país europeo hace falta un certificado sanitario que pruebe tener la pauta completa de vacunación, haber superado el Covid hace menos de seis meses o disponer de un test negativo. La ministra destacó que con un nuevo proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento francés, y que debería estar adoptado hacia mediados de mes, habrá que presentar un certificado de vacunación para acceder a cualquier instalación deportiva. No obstante Nole podrá participar de Roland Garros porque en las competiciones internacionales Francia no va a imponer el certificado de vacunación, que sí va a ser obligatorio para las nacionales. Esa obligación de la vacunación se impondrá al público, pero también a los deportistas siempre que se entrenen en Francia y que estén domiciliados en Francia o participen en competiciones nacionales francesas, tengan la nacionalidad que tengan. “Sin embargo”, puntualizó Maracineanu, en las competiciones internacionales “hay protocolos obligatorios impuestos por las federaciones” que van a seguir permitiendo la participación de deportistas como Djokovic aunque no estén vacunados. El próximo lunes se celebrará una reunión del comité interministerial de crisis en la que se hará un examen competición por competición, para ver cómo se gestionan las cosas en las próximas semanas. Allí se abordará igualmente la “excepción deportiva” para los deportistas no vacunados que vienen del extranjero y que están actualmente sometidos a una cuarentena. Todo esto se da en medio de las fuertes declaraciones del presidente galo Emmanuel Macron, quien fue criticado por haber dicho que busca “fastidiar” a quienes aún no se vacunaron contra el Covid.