Ángel Di María dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislado y sin síntomas. El mediocampista de Paris Saint Germain (PSG) se contagió por segunda vez y no podrá estar en el partido del próximo domingo contra el Olympique de Lyon. El caso de Di María se suma al brote de contagios de Covid-19 en el plantel del PSG y que tienen en vilo al entrenador Mauricio Pochettino, quien todavía no sabe si podrá contar con el reciente recuperado Lionel Messi. Di María se había realizado un PCR antes de volar a París el pasado 1 de enero junto a Leandro Paredes. Durante estos días estuvo entrenando y fue al banco en el 4-0 ante el Vannes por la Copa Francia. Actualmente en cuarentena, deberá permanecer aislado al menos durante cinco días, por lo que no podrá formar parte del equipo del PSG el próximo domingo en el partido como visitante ante el Olympique de Lyon. En los últimos días el PSG comunicó que dentro de su plantel dieron positivo de Covid-19 los jugadores Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnaruma, Danilo Pereira y Nathan Bitumazala. Se espera que Di María pueda retomar los entrenamientos el martes o el miércoles y jugar el sábado 15 contra el Brest.