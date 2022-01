Desde hoy lunes comienza el rastreo de la variante Ómicron en Corrientes. De esta manera se intensifica la vigilancia epidemiológica ante la propagación de casos en mas de la mitad de las localidades. El director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, informó que Corrientes podrá detectar la variante Ómicron de coronavirus. Según detalló el profesional, “a partir del 3 de enero el Laboratorio Genómica y Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) hará secuencia de Ómicron”. “Estos nos informaron en el Comité de Crisis, del cual formamos parte; no sé la capacidad, pero tener el secuenciador nos permitirá no depender del Instituto Malbrán”, afirmó el doctor en declaraciones a radio Sudamericana. El equipo secuenciador fue puesto en marcha a mediados de octubre y se trata de una articulación entre el Ministerio de Salud y la Facultad para la realización de tareas conjuntas en la lucha contra el coronavirus. Con esta tecnología en la provincia, los resultados se obtienen en un plazo de 48 horas horas, mientras que antes había que aguardar entre 15 y 30 días una vez que eran enviados a Buenos Aires. Entre tanto, González Nadal señaló que la cepa Ómicron es “muchísimo más contagiosa, si bien no es letal, un aumento de casos puede hacer colapsar los centros de testeos, como ya está ocurriendo en algunas partes del país”. Por otra parte, el profesional destacó el avance de vacunación en Corrientes y en Argentina. A su vez, solicitó que se mantengan todos los cuidados preventivos como el lavado de manos, uso correcto de barbijo y correcta ventilación.