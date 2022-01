Diferentes Organizaciones ambientales, vecinos, bomberos voluntarios, se reunieron de manera virtual el dia de ayer para manifestar su preocupación sobre la problemática de las quemas que viene afectando fuertemente a todo el territorio provincial.

Decidieron luego de realizada la 1° Asamblea Provincial por las quemas, convocada por Organizaciones y colectivos ambientales de la Provincia, convocar a una marcha para este domingo a las 20:00 afuera del Anfiteatro Tránsito Cocomarola.

Del encuentro pudieron destacarse algunos puntos como la necesidad de obtener información pública, de que los bomberos cuenten con las herramientas necesarias, de que no se especifican los mecanismos de control y denuncias ante el fuego.

Por otra parte remarcaron estar cansados de no obtener respuestas de los diferentes pedidos de informes y notas presentadas de manera recurrente, sin embargo, presentarán nuevamente un petitorio en el que volcarán todos aquellos puntos conversados en dicha asamblea.

También, fueron coincidentes, todos los participantes, de la necesidad de que el Gobierno de la Provincia convoque a un Comité de Crisis, en el que haga partícipe a las Organizaciones ambientales y que realmente se destinen presupuestos para la labor que llevan adelante las primeras líneas de fuego, no sólo a socavar los incendios de las grandes Forestales, sino también de pastizales y de bosques nativos.

Se pedirá respuestas del accionar del Gobierno ante la preocupante situación. También realizaron una invitación a las comunidades del interior de la Provincia a manifestarse, a salir a las calles o bien hacerlo mediante las redes sociales con fotografías de quemas e incendios usando el hastahg #BastaDeQuemas #CorrientesArde.

Se dispondrá de un espacio a las afueras del Cocomarola donde recibirán donaciones para los Bomberos Voluntarios (alimentos, agua, Caramelos, analgésicos, bebidas energizantes, etc).

La asamblea y la convocatoria a la movilización contra las quemas es impulsada por las organizaciones: Defensores del Pastizal, Turba (Colectivo de Hábitat, Correntinos contra el Cambio Climático, Guardianes del I´verá, Ambientalistas de Ituzaingó, Fundación Protección Ñacaniná, Incupo, Atac Corrientes.