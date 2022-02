Muy histérico y sacado, el ahora concejal Omar Yung, hizo retirar con la policía a empleados de sus lugares de trabajo en la municipalidad de Berón en la Astrada. Pertenecen a planta permanente desde hace 8 años. La nueva gestión los castigó por ser designados por el ex intendente Adrián Curi, recientemente fallecido. Problemas de ideología y militancia política serían las razones del desalojo de estos trabajadores, quienes tampoco cobran sus sueldos hace dos meses. Poco y nada se entiende la postura irascible de Yung. No tiene autoridad en el Ejecutivo Municipal. Actualmente pertenece al cuerpo deliberativo. Igualmente ordenó echarlos literalmente del predio de la intendencia por la fuerza. Al ex diputado del partido Nuevo se lo recuerda cuando adscribió a su bloque legislativo a 4 policías para su seguridad privada. Algo que violaba las normas de la institución.