Triple choque en plena avenida. Tres automóviles chocaron en fila este martes por la mañana en avenida 3 de abril y calle San Juan de Corrientes capital. Todo parece indicar que uno de los autos involucrados, un Renault azul, habría frenado en la esquina sobre la avenida donde se encuentra un semáforo. Si bien aún no hay confirmación oficial, se puede observar, que los autos que venían detrás, un Peugeot y un Volkswagen blancos, no lograron detener la marcha a tiempo para evitar el impacto. En consecuencia, se produjo el choque en cadena que, afortunadamente no hubo heridos graves.