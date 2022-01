Desde el Instituto de Cultura decidieron suspender los ensayos al darse dos casos de covid 19 entre los integrantes del ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamame. Mañana se realizará un nuevo hisopado a todos los integrantes. A una semana del inicio de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé y 17° del Mercosur el Ballet Oficial, integrado por 15 parejas de baile más 5 personas entre asistentes y dirección, suspendió los ensayos tras registrarse casos positivos de covid19. Según fuentes cercanas sólo fueron dos casos de un dúo de danza, mientras que mañana todos los integrantes realizarán un segundo hisopado general. Desde el pasado lunes se suspendieron los ensayos que el ballet oficial de la Fiesta del Chamamé realiza a diario en el escenario del teatro Oficial Juan de Vera camino a la 31 edición. Ni bien su director Luis Marinoni tomó conocimiento de los dos casos, de una pareja de baile, comunicó de inmediato al Instituto de Cultura de la Provincia que decidió suspender los ensayos y el aislamiento obligatorio preventivo correspondiente. Ante la consulta de este medio el director de la Fiesta Nacional del Chamamé Eduardo Sívori confirmó la noticia y aseguró que se tomaron todas las medidas que exige el comité de crisis ante estos casos. Ante la urgencia por el escaso tiempo que resta para el inicio de la celebración en el anfiteatro Cocomarola, desde la organización realizaron las consultas pertinentes al comité de crisis de la provincia quién ya tomó cartas en el asunto. “Vamos a realizar todos un hisopado general”, explicó Sívori a este medio, referido al segundo testeo general para determinar si hay o no más casos de Covid19. Cabe destacar que el ballet oficial realizaba intensos ensayos en el escenario del teatro Vera y sus integrantes no tuvieron contacto alguno ni con el personal del organismo ni con personas ajenas en ese edificio. “Se trata de una pareja de baile que sólo tienen intervenciones artísticas entre ellos, y al cumplir todos con el protocolo correspondiente el virus no llegó a otras personas por suerte”, refirieron fuentes cercanas al ballet. Asimismo confirmaron que ni bien se conoció la noticia, todos los integrantes inclusive su director, fueron aislados preventivamente por lo cual hoy se cumpliría el plazo correspondiente de prevención y mañana se realizarán un nuevo testeo para despejar todas las dudas y garantizar la seguridad sanitaria para los próximos compromisos. Por último, desde la organización confirmaron que fueron sólo estos casos y que se cumple estrictamente el protocolo que exige el estado en todo el personal que integra la producción de la Fiesta Nacional del Chamamé que continua trabajando normalmente.