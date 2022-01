Una venenosa cascabel fue atrapada ayer por la tarde en la zona de la Virgen Stella Maris en la costanera de Corrientes. Juan Xifra, director General de Playas y Balnearios del Municipio capitalino, capturó a la víbora. Posteriormente se comunicó con personal de la reserva de Aguará para que la regresen a su hábitat natural. Estimó que estaba buscando un lugar fresco. “Era una víbora que estaba en medio de las plantas, al lado del banco que está en la Virgen, cuando logró capturarla con los elementos correspondientes, me doy cuenta que era una víbora de cascabel”, detalló Xifra para describir que “la puse dentro del contenedor, me comunico con gente de Aguará, le paso fotos y videos, y me confirman que era una serpiente de cascabel, no se la liberó, porque no es normal que una de estas serpientes esté de este lado”.

“Suponemos que pasó en una barcaza, que con la bajante del río buscaba lugar para resguardarse”, indicó el funcionario municipal para informar que “ante cualquier aviso pueden comunicarse al l 0-800 de la municipalidad o al 911, se puede dejar el mensaje también o con la gente de Aguará también”.