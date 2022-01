El interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Alfredo Aún, sostuvo que las inversiones resueltas por el gobierno de Alberto Fernández en el presupuesto nacional dan prioridad al Sur del país, afirmando que los subsidios al gas patagónico van en “detrimento” de la inversión que deberían realizar en todo el Nordeste para dar fin a los problemas de baja tensión, cortes de energía y colapsos del sistema regional. “En Corrientes, hicimos bien los deberes, pero si no hay igual infraestructura en Chaco y Formosa, igualmente nos afecta, porque somos un sistema interconectado y eso lo tiene que entender el Gobierno nacional”, fustigó el titular de la empresa del Estado provincial en una entrevista con el equipo de Información Pública. Aún participo ayer en una reunión con referentes en materia energética de Formosa y Chaco. El referente de la DPEC dijo que en la reunión vieron reflejada “la problemática en un contexto de muy alta temperatura y en un período prolongado”, y acentuó que en un gráfico que mostraron desde CAMMESA, tomando el ejemplo de temperaturas medias en el último mes de enero en la ET de Resistencia, se evidenció una temperatura media de 41°C, versus la del año anterior que fue de aproximadamente 36ºC . “Esto crea un contexto propicio para los fenómenos que se están dando con el tema de incendios en todas las provincias”, recalcó. En este punto, Aún consideró que el sistema no colapsó “gracias a las inversiones que hizo la Provincia en los dos últimos años en todo el sistema de energía, en el que se “invirtieron más de 3 mil millones de pesos”. Aunque “hacen falta obras para fortalecer el sistema de transporte regional”. El contador dijo que una mejora en el servicio implica inversiones en obras de infraestructura en las tres provincias. “Si Corrientes hace bien su deber fortaleciendo el transporte 132 kV, pero si en Chaco o Formosa no se hacen inversiones, no podremos evitar los colapsos porque funcionamos bajo un sistema integrado, y los efectos que produce una caída de bandas en una de estas provincias arrastran a las otras”, explicó. Seguidamente, Aún dijo que en la reunión analizaron los problemas del Norte argentino y llegaron a la conclusión de que las decisiones tomadas en materia energética tienen fundamentos políticos y no técnicos. “En el Norte argentino faltan inversiones, pero se subsidia el gas en el Sur y en especial en el Centro de la provincia”, sostuvo. “Claramente, nuestro Gobernador está planteando este tema, y gracias a las gestiones que se han hecho estos últimos días, ahora vamos a poner en marcha un segundo transformador en la estación ET de Paso de la Patria”, adelantó el referente de la DPEC. Por otra parte, el Interventor manifestó que “el uso de aires acondicionados, no es un tema de confort sino una necesidad de estas provincias por las altas temperaturas que presentan”, y por ello reflexionó en que “tenemos que trabajar en abastecer esa demanda y hacer inversión en el sistema de transporte regional, lo que implican inversiones muy altas que tienen que estar en la agenda y ser colocadas en los presupuestos nacionales”. De la reunión participaron, el operador a nivel nacional CAMMESA, la responsable del transporte de alta tensión, TRANSENER, y la responsable del transporte regional, TRANSNEA. También se sumaron los responsables y autoridades de SECHEEP (Chaco) y REFSA (distribuidora de Formosa).