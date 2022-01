Regatas Corrientes no pudo con Atenas en Córdoba, perdió 88 a 60, casi 30 puntos de diferencia. El viernes el “remero” cerrará la gira ante Instituto en la Docta.

El “griego” tuvo varios puntos altos, entre ellos Pacheco que terminó con 18 unidades, Cantón con 16 y 9 rebotes, y Msoley que anotó 9 puntos y tomó 19 rebotes. En Regatas Agustín Cáffaro fue su goleador, convirtió 12 tantos.

Regatas entró desorientado a la cancha ante un rival que le propuso un juego vertiginoso y que le cerró los caminos ofensivos con una buena defensa, para así arrancar el juego con un tremendo parcial de 19 a 4 en los primeros cuatro y fracción de juego. Piccato se hizo eco de la situación y aprovechó para mover el banco en busca de una reacción. Así, el “remero” mejoró notablemente para recortar con un parcial de 0 a 8 (19 a 12), que luego con un triple sobre el cierre de Mc Pherson dejó el puntaje final en 22 a 12.

El segundo periodo fue igual, con el mismo factor, un buen arranque del equipo local, que en apenas poco más de tres minutos estiró la máxima a 17, en el 32 a 15. El “remero” no encontró el camino en ataque, no pudo lastimar con el pick and roll, una de sus armas favoritas, y no tuvo una buena selección de tiro, lo que provocó una baja efectividad. En medio de ese desconcierto, el “griego” vio la luz para seguir golpeando con Mc Clenton y una variante de manos más para llegar a sacar 24 puntos, 45 a 21, con un minuto en el reloj. En el final un doble de McGhee dejó el resultado 45 a 23.

El descanso sirvió para que los correntinos acomoden el tablero y corrijan las falencias del primer tiempo. Salió con otra actitud, un juego mucho más ordenado, una defensa más pensante, y sobre todo mayor efectividad en el canasto, llegando a descontar así y ponerse 51 a 38 promediando el parcial. La cosecha “remera” continuó pasándose bien la pelota, y en el mejor momento una bomba de Piñero bajó la distancia a un solo dígito, 52 a 49, con tres en el reloj. Sin embargo, el local volvió a levantarse y retomó una diferencia más favorable, cerrando así 60 a 45 el tercer capítulo.

La derrota significó la séptima en la Liga Nacional, y además cortó el envión de cuatro partidos ganados seguidos del “fantasma”. El viernes, los correntinos cerrarán la gira frente a Instituto buscando volver a la victoria.

LA SÍNTESIS

Atenas (88): Augusto Alonso 7, Jorge Pacheco Ortiz 18, Latraius Mosley 9, Gastón Córdoba 10 y Deion Mc Clenton 15 (FI); Omar Cantón 16 (X), James Mc Pherson 7, Daniel Hure 0 y Máximo Araujo 6. DT: Claudio Arrigoni.

Regatas (60): Nicolás Aguirre 7, Marco Giordano 7, Skyler Hogan 3, Facundo Piñero 10 y Gary McGhee 5 (FI); Juan Pablo Arengo 8, Agustín Cáffaro 12, Paolo Quinteros 4 y Xavier Carreras 4. DT: Gabriel Piccato.

Parciales: 22/12, 45/23 (23/11), 60/45 (15/22), 88/60 (28/15).

Jueces: Alejandro Chiti, Daniel Rodrigo y Alejandro Zanabone.

Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti.