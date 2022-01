El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 5 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 52 muertes y 95.159 contagios de coronavirus, un nuevo récord desde que empezó la pandemia hace un año y 10 meses. Con los datos de este miércoles, el total de casos asciende a 5.915.695 y los fallecimientos son 117.346. En tanto, la tasa de positividad fue del 55,76%: cinco veces más del 10% recomendado por la OMS. De ayer a hoy se realizaron 170.639 testeos y, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo un total de 28.646.641 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 407.825 casos activos en todo el país y 5.390.524 recuperados. Del total de muertes reportadas hoy, 28 son hombres y 24 mujeres. Las provincia que más decesos reportaron fueron Buenos Aires con 17 y Córdoba, Neuquén y Salta con 6 fallecidos respectivamente. De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 1.396 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 38,1%. De los 95.159 casos de COVID-19 reportados hoy, 61.345 casos (el 64,46%) se concentran en PBA (34.866), CABA (11.226) y Córdoba (15.253). Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 1.033 contagios, Chaco 1.676, Chubut 590, Corrientes 706, Entre Ríos 1.466, Formosa 632, Jujuy 1.117, La Pampa 929, La Rioja 207, Mendoza 3.324, Misiones 240, Neuquén 1.713, Río Negro 1.140, Salta 2.275, San Juan 1.832, San Luis 944, Santa Cruz 1.297, Santa Fe 8.149, Santiago del Estero 2.334, Tierra del Fuego 296 y Tucumán 1.914. En medio de la tercera ola y con las guardias atestadas de personas que van a hisoparse para descartar la posibilidad de ser “contacto estrecho”, desde el Ministerio de Salud de la Nación hacen hincapié en completar esquemas de vacunación y piden a la ciudadanía que cumpla con los protocolos de cuidado. “Si tenés fiebre de 37.5° C o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, pérdida del gusto u olfato o dolor muscular: aislate preventivamente. Cortemos la cadena de transmisión”, indican desde la cartera sanitaria que lidera Carla Vizzotti. Tras la confirmación de la circulación comunitaria de la variante Ómicron en el país, la infectóloga Laura Barcán advirtió acerca de la importancia de estar vacunados. “En este momento, más del 80% de los internados por COVID-19 en las salas de terapias intensivas argentinas son personas no vacunadas”, dijo esta mañana la médica, que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de inoculaciones asciende a 77.717.765, de las cuales 38.343.044 corresponden a primera dosis, 33.069.651 a segunda, 2.645.508 adicionales y 3.659.562 de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 94.657.083. “Sabemos que la vacuna es súper útil y más que de la infección, nos protege de la enfermedad severa, la internación y la muerte”, enfatizó la infectóloga, en diálogo con Radio del Plata, y advirtió que este dato debería hacer reflexionar a las personas no vacunadas para que lo hagan lo antes posible, “porque la vacuna es el único arma que tenemos ahora”. Para la especialista, que se encuentra cursando la enfermedad, el virus “anda por todos lados” y ahora “no es necesario que uno recuerde el momento en que se contagió porque la variante Ómicron es muchísimo más contagiosa que la Delta”. “Es hipercontagiosa. Por eso, después de las fiestas de fin de año, se esperaba un aumento en el número de casos”, sostuvo. Y agregó: “Lo bueno es que aunque hay internaciones, el número de personas que necesita internarse es es muy inferior al de la segunda ola. Si bien algunos pacientes van a terapia intensiva, la inmensa mayoría no”. Asimismo, Barcán señaló que en el Hospital Italiano “antes había cinco salas exclusivas de pacientes COVID-19 y ahora solo hay una, aunque el número de casos es el doble o el triple de los que habíamos tenido en la segunda ola”. Consultada sobre las internaciones de los niños, la infectóloga resaltó que el tema es la vacunación, ya que es el grupo etario que comenzó más tardíamente y los menores de tres no están vacunados, por lo cual es lógico que sea la población que más afecte. “Estamos en una ola que parece realmente imparable, hay que vacunarse”, concluyó.