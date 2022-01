La persecución ideológica y humillación laboral, no cesa en la municipalidad de Berón de Astrada. Media docena de trabajadores de planta, no tienen espacio físico donde desarrollar sus tareas. En realidad, le quitaron sus anteriores funciones. Las actuales, todavía no le dan. Asimismo, no le liquidan sus sueldos de noviembre y diciembre. Por el momento, sobreviven sin un peso en el bolsillo. A Patricia Lilian Romero que tiene 4 hijos, todos menores, le trancaron la puerta de su oficina cuando regreso de su licencia vacacional. Empezó a cumplir horario en un pasillo del predio municipal. Días después, hasta le quitaron la silla en la que se sentaba, donde ni siquiera hay un ventilador. Para colmo de males, contrajo coronavirus por estar en contacto con gente que circula cotidianamente por el lugar. Aunque lo más insólito, el municipio no quiso recibirle el certificado médico que mandó presentar. Increíblemente argumentaron, que debía entregarlo ella en persona, más allá de estar contagiada de covid19. Aunque usted no lo crea.