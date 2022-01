Mientras Corrientes prepara su carnaval y anoche el anfiteatro explotó de gente sin el distanciamiento programado y casi nadie uso barbijos como se advirtieron en las imágenes en directo del evento, hubo récord de decesos por covid19 en el Hospital de Campaña donde hay alojados 272 personas. Murieron 22 pacientes, el 75% de los que estaban en Terapia Intensiva y casi el 100% de los que tenía respirador mecánico. Un porcentaje que tratan de no difundir, o al menos calcular. Por la fecha de ingreso de los contagiados y su posterior fallecimiento, la mayoría en estos últimos días que perdieron la vida, pudieron haber contraído el virus durante las fiestas de fin de año. Otro buen número se infectó con la variante Ómicron, la que se cree es menos letal, pero se confirmó que es solo para aquellos que cumplieron con las dos dosis, y mejor, si tienen las 3 aplicaciones. Oficialmente se informó que esta cepa es de temer.

En el chamamé se dieron más de 5000 entradas gratis. Aquellos que pagaron la entrada no tenían lugar. No se respetó el aforo.

Actualmente hay 25 alojados en la Unidad de Terapia Intensiva, 19 con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado. Estos números reflejan la rápida derivación de los enfermos en sala clínica a la UTI y en pocas horas la necesidad de entubarlos. Casi la totalidad de los muertos son personas por encima de los 70 años. No hay datos precisos si ellas son tratadas con el suero equino, y si esta sustancia existe todavía en stock en el Campaña.

LOS OBITOS

Los fallecidos se tratan de un hombre de 83 años de Paso de los Libres con antecedentes de diabetes y accidente cerebrovascular. Un hombre de 90 años de Capital sin antecedentes conocidos. Un hombre de 54 años de Bella Vista con obesidad e hipertensión. Un hombre de 74 años de Mercedes con fractura de cadera. Un hombre de 91 años de Ituzaingó con hipertensión y tuberculosis. Una mujer de 74 años de Capital con parkinson y traumatismo encefalocraneano. Una mujer de 49 años de Goya con diabetes. Una mujer de 80 años de Capital con obesidad, hipertensión y diabetes. Un hombre de 79 años de capital con antecedentes de asma y cáncer de próstata. Una mujer de 66 años de Capital con hipertensión e insuficiencia renal crónica. Una mujer de 75 años de Goya con diabetes y obesidad. Un hombre de 85 años de Santo Tomé con hipertensión. Una mujer de 38 años con trisomía 21, trasplante renal e hipotiroidismo. Una mujer de 89 años con hipertensión y demencia senil. Una mujer de 100 años con antecedente de hipertensión. Un hombre de 70 años de Paso de los Libres con obesidad. Un hombre de 86 años de Capital con antecedente de hipertensión y cáncer de próstata. Un hombre de 85 años de Itatí con hipertensión y accidente cerebrovascular. Un hombre de 79 años de Empedrado con accidente cerebrovascular. Una mujer de 76 años de Santa Lucía con hipertensión, accidente cerebro vascular y diabetes. Un hombre de 70 años de Capital con hipertensión. Y un hombre de 84 años de Capital sin antecedentes conocidos.