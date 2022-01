La financiación del consumo a través de tarjetas de crédito cerró el 2021 con un incremento interanual de 38,1%, por debajo de la inflación del año, que se estima acumulará en los doce meses un incremento superior al 45%. Así se desprende del informe mensual que realiza la consultora First Capital Group, en el que se señaló que esta opción de financiación se colocó en cuarto lugar de preferencia, luego de los créditos prendarios, personales y comerciales. “Si analizamos el mes de diciembre en particular, las operaciones con tarjetas de crédito registraron un saldo de $1.264.625, lo cual significa un aumento de 3,2% respecto al cierre del mes pasado, unos $38.766 millones por encima de noviembre”; agregó. En ese sentido, el informe precisó que el uso de las tarjetas en el último mes del año también se ubicaría “por debajo de la inflación esperada, siendo el quinto mes consecutivo con variación positiva en términos nominales”. “Nos encontramos con un diciembre particularmente flojo para el endeudamiento del público con dinero plástico, las limitaciones y dificultades para utilizar cuotas en los servicios turísticos, impidieron una expansión de este segmento a pesar del mayor volumen que alcanzaron las compras navideñas”, aseguró Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group. El consumo con tarjetas de crédito en dólares registró una suba interanual del 58,7%, aunque con un comportamiento mensual irregular, aunque en diciembre, en tanto, disminuyeron un 22,3% respecto al mes anterior. “Aquí se aprecia la influencia que ha tenido la disposición que prohibió el uso de cuotas para servicios turísticos en dólares, además el recrudecimiento de los contagios puso un freno inesperado a los viajes entre países y en consecuencia bajan las operaciones en moneda extranjera con tarjetas de crédito”, finalizó Barbero.