El mandatario de Corrientes a coro con los demás exponentes de Juntos por el Cambio, salió a responderle al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que apuntó a las provincias como las principales perjudicadas de la caída del presupuesto.

“Las declaraciones de Sergio Massa suenan a amenazas. Les falta escuchar un poco a la oposición. Querían tomarnos de rehén y que las provincias opositoras sean las que paguen”, expresó el gobernador de Corrientes, para aseverar que “las provincias que generalmente la pasamos peor somos las que no estamos alineados al gobierno y esto ya lo vivimos con el kirchnerismo. Están poniendo bajo la lupa a Corrientes, Jujuy, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y a toda jurisdicción que no es de su signo político. Esto refleja la impericia con la que se manejó el Presupuesto. Le faltó más diálogo, más trabajo y escuchar más a la oposición”. “No es la misma Cámara de siempre, el Gobierno tiene que sentar y escuchar a la oposición”, afirmó el mandatario.

“La provincia de Corrientes tenía -30 por ciento de recursos destinados a obra y una inflación del 60 por ciento. Así no íbamos a acompañar, nadie se automutila. Son los recursos de los argentinos. Hay que dialogar. Cuando Máximo sale hablar de esa forma, para provocar lo que terminó sucediendo. Tenemos 38 años de democracia, hay que sentarse a dialogar. No podemos poner y escribir cualquier cosa en un presupuesto”, agregó.

Por otro lado dijo que se están “conversando con los gobernadores, con miradas comunes, para construir un país diferente. Hubo reuniones informales con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero no se llegó a nada y pasó lo de presupuesto”.

“El gobierno debe entender que no ganó las elecciones, pese a que salió a festejar y su derrota electoral se traduce en este nuevo Congreso”, agregó en declaraciones a Radio Continental.

“Vamos a recibir de coparticipación lo que está previsto, porque eso no lo pueden tocar. Con los recursos discrecionales sucederá como hasta ahora, beneficiarán las provincias amigas y a nosotros nos seguirán castigando”, alertó.