Pese a ser resistido por varios sectores de la Salud y de la política, aún de ángulos de sus propios sectores, Gustavo Valdés confirmó que Ricardo Cardozo seguirá siendo ministro de Salud Pública. Los anuncios se confirmarán esta tarde. El gobernador Valdés confirmó que habrá otros cambios en su gabinete y ratificó como ministro de Salud al doctor Cardozo.

Esta tarde tomarán juramento los ministros que no lo hicieron el sábado y ante las especulaciones que se generaron en torno a varios nombres el gobernador, el propio Valdés confirmó que Ricardo Cardozo, seguirá siendo ministro. “Me parece que tenemos que continuar con una política, con una visión si habrá cambios en la estructuración”, aseguró el mandatario.

Aclaró que no se creará el Ministerio de Género y dijo “no hemos pensado modificar la ley de ministerios, los ministerios se pueden modificar cuando uno manda una ley a la Legislatura por lo tanto se tratarán los proyectos que están en extraordinaria, no se va a cambiar el número de ministerios”, cerró.