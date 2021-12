La Canasta Básica registró la menor suba en 3 meses, aunque una familia necesitó casi $74.000 para no ser pobre. Se incrementó 2,1%. En la medición de la línea de indigencia trepó 2,6% un valor menor en los últimos 90 días. La Canasta Básica Total para un “adulto equivalente” (varón de entre 30 y 60 años) ascendió a $23.922. Por lo tanto, una familia “tipo” (un hombre, una mujer y dos niños), necesitó $73.918 para no ser considerada pobre. Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria, para un solo adulto fue de $10.267 en noviembre. En consecuencia, una familia requirió $31.724 para no ser considerada indigente.