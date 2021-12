A tres meses del ataque a un diputado provincial: “La causa no avanza, está en vía muerta”. Miguel Arias se refirió a la causa por el atentado sufrió en la localidad de Tapebicuá el 26 de agosto, al recibir un disparo. “La causa no avanza, está en vía muerta para mi apreciación y eso es un daño para la democracia y para la Provincia que un hecho así no se esclarezca”, aseguró el legislador. A más de tres meses del ataque que recibió el diputado Miguel Arias, cuando recibió un disparo en la localidad de Tapebicuá el 26 de agosto, expuso que “la causa no avanza, está en vía muerta para mi apreciación y eso es un daño para la democracia, para nuestra provincia que un hecho así no se esclarezca, la impunidad no es buena, envalentona a los que son violentos”.

Consideró que “es importante, por eso le pedí al gobernador para que pongan todos los medios a su alcance para que esta investigación pueda llegar a buen puerto y saber quiénes son los responsables y cuál fue el móvil del hecho”, indicó. Aclaró que “Tapebicuá es un lugar chico es imposible que la investigación no haya dado frutos, creo que la razón es porque se direccionó la investigación hacia mi entorno y que se dejó de investigar a quienes eran los más lógico a ser investigado el espacio político con quien dirimíamos la contienda electoral eso hizo que hubieran allanamientos 25 días después al hecho”.