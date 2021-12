El último 1 de diciembre María Agustina Dalcolmo cumplió 18 años. Pocas horas atrás se atrevió a grabar un video, para relatar el dolor por la injusticia que padece.

Hace dos años atrás, cuando tenía 16 años, fue ultrajada y violada por el ex legislador autonomista Manuel Antonio Sussini, alguna vez asesor del gobierno, cargo del que fue cesanteado al conocerse la acusación.

A María Agustina, este representante de la política de Corrientes, le arrancó parte de su vida, que ahora intenta recuperarla, y que en cinco oportunidades quiso quitársela, aferrada a la angustia.

A María Agustina la justicia no la escuchó. La jueza de Instrucción 6 de Capital, Graciela Ferreyra no le creyó. Desechó además las pericias psicológicas y psiquiátricas de los especialistas que orientaban a la existencia de una violación. Y lo que es peor aún, hizo caso omiso el examen médico que certificó que la adolescente fue desflorada.

Como si fuera poco, la jueza Ferreyra, le bajó la calificación penal de abuso sexual gravemente ultrajante, a un simple abuso sexual y exhibición obscena. La hermana de María Agustina también fue abusada, bajo el ardid de un tratamiento cardiológico pagado por OSDE, que obligaba a masturbarlo al ex diputado. 24 horas atrás le otorgó la excarcelación a Sussini, que tenía una tenue prisión domiciliaria.

El 18 de agosto de 2018, la jueza Ferreyra fue absuelta por unanimidad por el jury de enjuiciamiento integrado por Alejandro Chain, Jorge Boumpadre, Lucía Centurión, Eduardo Vischi, Walter Goldfarb, Gustavo Sánchez Mariño y Ricardo Colombi. Había sido acusada por mal desempeño.

Tras ser salvada políticamente le declaró a la prensa que “puedo seguir haciendo valiosos aportes a la Justicia”. Esa Justicia que por el momento, le negó a María Agustina.