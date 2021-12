Se reanudó la sesión en el Congreso, pero el gobierno no tendría los votos necesarios. Minutos antes de las 16:00, la sesión entró en un cuarto intermedio hasta las 17:30. La actividad legislativa se reanudó, pero el gobierno no contaría con los números para aprobarlo. En la primera sesión con la nueva conformación en Diputados, el oficialismo podría ver trunca la intención de avanzar con el Presupuesto 2022 presentado días atrás por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

A partir de ese momento, referentes de la oposición adelantaron su postura en contra por considerar que algunas pautas, como las metas de inflación para el año próximo, eran insostenibles. Guzmán estimó un 33% mientras que, hasta noviembre del 2021, el porcentaje inflacionario llegó al 45,4%.

Varios diputados como Florencio Randazzo, Mario Negri, Ricardo López Murphy y José Luis Espert, entre otros, confirmaron su postura negativa. Desde el bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri solicitó el cuarto intermedio que fue aceptado por legisladores de las otras bancas ya que, al momento, el Gobierno no cuenta con los números para aprobar el Presupuesto. “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”, dijo Negri. Cerca de las 18 horas, la sesión en Diputados se reanudó, pero sin cambios favorables para el Gobierno. El referente de la oposición compartió su mirada a través de las redes sociales, adelantando la postura del bloque de Juntos por el Cambio:

