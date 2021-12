De cuánto será el monto y a quiénes incluye. Según fuentes de casa de Gobierno hoy se anunciará oficialmente. El monto será menor para quienes cobran haberes mayores y alcanzará a quienes ganan hasta alrededor de $37.000 mensuales.

El bono de fin de año para jubilados llegará hasta los $8.000 según fuentes de Casa de Gobierno. El anuncio oficial lo hará el presidente Alberto Fernández esta mañana durante un acto en el que se otorgará la jubilación anticipada número 50.000.

Fuentes de Casa de Gobierno dijeron que el bono para quienes cobran la mínima llegará a esa cifra. También se otorgará un monto menor decreciente, sin mayores precisiones de las mismas fuentes, hasta alcanzar a los que ganan $37.000 pesos mensuales. Quienes cobran por encima de ese monto no recibirán bono de fin de año.

Hoy el presidente Fernández junto a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, entregarán en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, la jubilación número 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado; y la Jubilación Anticipada número 2.000. El anuncio se realizaría durante ese acto, según precisaron las fuentes. Con la última actualización de los haberes, la jubilación mínima actual llega a los $29.061. Según estimaciones del gobierno, más de 4,5 millones de beneficiarios recibirán el plus de fin de año.

“La idea es anunciarlo antes de Navidad, así que calculamos que esta semana será el anuncio por parte del Gobierno”, había adelantado Raverta esta semana en declaraciones radiales. “Es un momento importante para que los jubilados y jubiladas tengan un reconocimiento por parte del gobierno por todo el esfuerzo que hicieron. En función de eso, aquellos jubilados que tengan menos ingresos, en modo adicional tendrán un bono”, detalló.

“La idea es que lo tengan los jubilados que menos ingresos tienen. Serán arriba de cuatro millones y medio de jubilados los que lo recibirán”, concluyó Raverta. La medida había sido confirmada por la titular de Anses la semana pasada y también por la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti. Pero el monto y la fecha no habían sido fijados. “Requiere de cuestiones administrativas y logísticas muy importantes, pero otorgarlo fue una decisión política del presidente” Alberto Fernández, había afirmado Raverta.

Destacó que “este bono se da en el marco de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que dejó un saldo muy positivo. Nos comprometimos para que los haberes de los jubilados y las jubiladas no perdieran contra la inflación y que pudieran ganarle siempre a la fórmula anterior y eso se cumplió de acuerdo al compromiso que asumimos, gracias al aumento del 12,11% que reciben por la Ley de Movilidad”.