La jueza rechaza las pericias. Otro fallo tristísimo de la justicia penal de Corrientes, donde el sistema político hace estragos en la independencia de este sensible Poder del Estado. En el procesamiento del ex legislador y ex asesor del gobierno, Manuel Antonio Sussini, la jueza Graciela Ferreyra, además, le dictó la falta de mérito en las acusaciones por abuso sexual con acceso carnal agravado, como también, en la acusación de privación ilegítima de la libertad. Las evaluaciones médicas por forenses judiciales, certificaron la desfloración de la menor. El acto se consumaba bajo efectos de somníferos suministrados por Manuel Sussini a la adolescente en su departamento donde la encerraba. Pastillas que le obligaba a tomar, diciéndole que eran para el dolor de muela. La chica literalmente fue violada. Aseguró ante el Tribunal que jamás tuvo relaciones sexuales en su vida y que se despertaba desnuda con malestar en el cuerpo. Las pericias psicológicas y psiquiatras oficiales y de parte, determinaron que no mintió en su declaración. Sin embargo, la jueza Ferreyra las desestimó, para atenuar la imputación a un simple manoseo.