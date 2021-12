Desde las 21:00, el equipo del Parque Mitre, que acarrea tres derrotas seguidas, enfrenta a Peñarol en Mar del Plata. Se trata de un partido clave para repuntar en lo anímico y cerrar con mejores vibras la última gira del año. Despedirá el año 2021 con seguidilla de cuatro juegos en casa. Regatas Corrientes, que viene golpeado por una serie de resultados adversos que no le permiten levantar vuelo en la Liga Nacional de Básquetbol, visitará hoy a Peñarol de Mar del Plata, en lo que significará su último partido lejos de casa en este irregular 2021 para el Parque.

En el polideportivo Islas Malvinas de la ciudad balnearia jugarán desde las 21:00 con arbitraje de Oscar Brítez, Leonardo Mendoza y Cristian Salguero. Habrá transmisión online por las plataformas de TyC Sports Play y LNB Contenidos. El equipo del Parque Mitre, que viene de perder 78-70 con su “sombra negra” Ferro Carril Oeste (domina 12-1 el historial en la elite) y antes había caído en el inicio de la gira frente al pentacampeón vigente San Lorenzo (84-79), necesita imperiosamente reencontrarse con la victoria para empezar a corregir un récord que hoy lo aleja de los puestos de vanguardia: 2-5.

Enfrente estará Peñarol, que tampoco es un culto a la regularidad, pero los números lo acomodan por encima en la tabla (3-4). Casualmente, el último “verdugo” del conjunto marplatense también fue Ferro, que lo derrotó 89-80 en el mismo escenario donde hoy se presentará Regatas. Dirigido por Leandro Ramella, quien registrara un paso por San Martín, el “milrayitas” cuenta con el liderazgo del experimentado Federico Marín, quien aporta en todos los rubros: 16,2 puntos; 5,4 rebotes y 3,4 asistencias con +19.0 de valoración en 33,1 minutos de promedio. Sin dudas que el “Pájaro” encontró buenos laderos en los extranjeros Willie Thornton y Trevin Glass, que combinados suman 29,1 tantos; 12,5 recobres y 2,5 pases-gol por encuentro (ambos tienen +16.0 de valoración).

Peñarol cuenta con otros elementos a los cuales también habrá que prestarle atención. Por caso, el interno nacionalizado Philip Lockett, el versátil Carlos Buemo, los bases Bruno Sansimoni y Joaquín Valinotti y otros jóvenes valores como Tomás Monachi, Lucas Gorosterrazu o Joaquín Cabrera.

Regatas, dispone de material para dar pelea, aunque todavía no logró tener consistencia colectiva ni regularidad en cuanto a rendimiento. Sin su jugador franquicia Nicolás El Penka Aguirre, quien se cree reaparecerá en la próxima seguidilla de cuatros juegos en Corrientes con la que cerrará el calendario 2021, le costó al equipo del Parque Mitre encontrar una identidad de juego y da la sensación que se recuesta demasiado en las posibilidades que pueda generar con los tiros a distancia. El tema es que cuando la pelota se pone caprichosa y no quiere entrar con los lanzamientos desde la medialuna, hay que encontrar otras alternativas para lastimar el aro rival. El gigante Gary McGhee le dio solvencia en el juego aéreo (en dos partidos 13,5 fue su media en rebotes) pero, como anticipó el propio entrenador Gabriel Piccato, no es una pieza confiable para el ataque.