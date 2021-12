En Mercedes, los puesteros amenazan con volver al predio del Guachito Gil si no se retiran todos los feriantes. La decisión fue tomada luego que un grupo de trabajadores se resistió a desalojar el lugar e impidió el avance de las topadoras. Los feriantes que dejaron su puesto regresarán al predio si no se retiran los demás.

Un grupo de personas impidió el avance de las topadoras sobre las construcciones ubicadas a 50 metros de la Cruz Gil, el principal punto de convocatoria. “Iban a derribar un local que era manejado por uno de los detenidos por los crímenes de Checho Canteros y Milton Canteros (Jhony Astarloa) pero Ramona Villalba frenó las máquinas de Vialidad“, informó Cabletel Noticias Mercedes.

Debido a esta situación, los puesteros que desalojaron el predio acordaron volver a sus lugares si no se retiran los demás feriantes. “El interventor me comentaba que se estaban enviado los informes que se presentarán antes el juez para que en 72 horas se ejecute la orden de desalojo con la fuerza federal puesta en el lugar para llevar a cabo el desalojo de los feriantes que quedan”, dijo el periodista Hugo Figueroa desde Mercedes.