Otro fallo repudiable. La justicia política de Corrientes culminó una de sus tantas obras maestras, aquellas que van llenando las alforjas para que los ciudadanos, terminen creyendo menos en ella. Es el Poder del Estado más desprestigiado de la sociedad. Primero le bajaron la calificación penal al violador de una menor y a abusador sexual de una joven. Ahora Manuel Antonio Sussini, está solamente acusado como responsable de actos obscenos y manoseo. Horas atrás, la jueza Graciela Ferreyra, de Instrucción Nº6, que alguna vez fue salvada en el Jury de ser destituida por un ex gobernador, también le otorgó la excarcelación. No le importó que el ex legislador desfloró a una chica de 16 años, durmiéndola con pastillas, diciéndole que eran para el dolor de muela. Sussini, quien le pidió una muchacha que lo masturbe como parte de un tratamiento cardíaco pagado por OSDE, pasará en libertad la navidad. Aunque en realidad nunca estuvo preso, sino con prisión en su domicilio. Del otro lado, aparece su víctima, que ya intentó suicidarse 5 veces al saberse ultrajada. No más preguntas Su Señoría.