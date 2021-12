Se vuelve a postergar el juicio oral por la causa derrumbe, que debía iniciarse mañana jueves. Llamativamente el debate se quedó sin representante del ministerio público. Por una u otra razón, los fiscales Gustavo Smith y Carlos Lértora, se opusieron a juzgar a los imputados. Dos de ellos, empresarios con vínculos con el poder político y económico de Corrientes. Ahora el enjuiciamiento por la muerte de 8 obreros, ocurrida en marzo del 2012, recién se haría el 10 de febrero de 2022. Casi 10 años después de la tragedia en el edificio en construcción de calle San Martín al 600. Insólitamente la Justicia correntina deberá conseguir algún un fiscal que continúe el proceso. Que en principio, deberá tomarse su buen tiempo para estudiar el expediente. El tiempo que pasa, la verdad que huye.

“En un escrito dirigido al Tribunal Oral, el fiscal Gustavo Smith se opuso a enjuiciar a los acusados del derrumbe del edificio que estaba en construcción por calle San Martín y, de esta manera, obliga a los jueces a suspender hasta febrero próximo el juicio contra los acusados William Mayer, Abelardo Bruquetas y Ramón Valenzuela”, precisó Cubilla Podestá en declaraciones a la prensa.

La oposición de Smith, le sigue a la de Carlos Lértora, otro fiscal que se buscó que los acusados no sean enjuiciados para que los familiares de las víctimas puedan tener justicia. “En un verdadero escándalo para el Ministerio Público, ambos fiscales del Tribunal Oral, a su turno, han evitado llevar adelante las acusaciones contra los imputados Mayer, Bruquetas y Valenzuela, acusados de ser responsables del hecho que costó la vida de 8 obreros”, afirmó Cubilla Podestá.

“Desde hace casi 9 años, a punto de cumplir 10 en marzo, la Justicia correntina no ha podido dar respuesta a las familias damnificadas por la mayor tragedia de la construcción en Corrientes, sumando un nuevo y bochornoso capitulo a esta lamentable historia”, agregó el abogado que patrocina a familiares de obreros fallecidos. Fue Carlos Lértora, quien luego de solicitarle al Tribunal que suspendiera el juicio y permitiera la posterior absolución de los imputados, se inhibió de seguir interviniendo en la causa luego de un planteo de una de las querellas, representadas por Cubilla Podestá.

El abogado entendió que “el accionar del Fiscal comprometía seriamente el equilibrio en la causa, por cuanto se había mostrado con una fuerte tendencia a favor de los imputados, desoyendo y pidiendo al Tribunal que desoyera también, a la mayor parte de los familiares de los fallecidos”.

A este escándalo judicial, se suma ahora el fiscal Smith, quien también pidió ser apartado y no quiere intervenir en el juicio, y, por su planteo se demorará el juicio hasta el mes de febrero próximo, al aguardo de un nuevo fiscal.

“El Ministerio Público Fiscal se encuentra atravesando una grave crisis, la que debe solucionar urgente César Sotelo, pues como Fiscal General debe garantizar que los fiscales de juicio no puedan rehuir de cumplir sus deberes y enjuiciar a los acusados”, sostuvo Cubilla Podestá.

Si bien el juicio oral sigue en pie, lo cierto es que se demorará más de un mes, por la falta de fiscales para intervenir en una de las causas judiciales más importantes de los últimos tiempos, luego de varios años de paciente espera de los familiares. “Esperamos que el Ministerio Público encuentre funcionarios dispuestos a llevar este juicio adelante, junto a los querellantes conjuntos, para lograr Justicia por los ocho obreros y sentenciar a los responsables”, manifestó el abogado de la querella.

La causa seguirá su trámite el 10 de febrero, a las 8.30, si el Fiscal Sotelo consigue un fiscal que no rehusé llevar la acusación contra los empresarios imputados, como ya se negaron Lértora y Smith.