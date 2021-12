El drama no conoce de categorías de competencias deportivas ni de circunstancias. Sofiane Loukar, futbolista argelino, tenía 30 años y seguía mostrando el mismo entusiasmo que cuando se inició como adolescente en el fútbol. Jugaba en el MC Saida, equipo del cual además era su capitán y que participa en el campeonato de segunda división de ese país africano. Todo transcurría normalmente hasta que durante un partido sufrió un golpe en la cabeza. Las primeras informaciones hablan de que murió como consecuencia de un severo traumatismo craneal, seguido de un paro cardíaco.

El partido de MC Saida con el ASM Orán se desarrollaba en el estadio Habib Bouakeul, de Orán. De acuerdo con las apreciaciones de los medios de Argelia, suministradas por la agencia noticiosa EFE, Loukar padeció un fuerte golpe en la cabeza luego de disputar una pelota aérea con un adversario e impactar contra el piso en la caída.

La trágica acción tuvo lugar en el minuto 26 del primer tiempo de un partido de la décima jornada de la Ligue 2 argelina. Tras recibir las primeras asistencias, Loukar, algo confundido, volvió al campo de juego, antes de desplomarse diez minutos después y no volver a levantarse, según el diario El Khabar.

A pesar de la intervención de los médicos, de la llegada de ambulancias, lo más importante del episodio se habría producido en la cancha misma, producto del golpe. Los intentos de reanimación fueron en vano, en medio de la angustia de sus compañeros, rivales y personal auxiliar. Ya camino al hospital, Loukar habría sufrido un segundo episodio cardiorrespiratorio que fue fatal.

El gran tema por dilucidar ahora es si los médicos que lo atendieron tras el golpe siguieron con los protocolos de seguridad mínimos para casos de conmoción cerebral. Incluso, por más que el propio jugador les hubiera dicho que se sentía bien para seguir.

Ante la angustia vivida por el resto de los jugadores, el árbitro resolvió la inmediata suspensión del encuentro. El drama continuó en los vestuarios, con escenas conmocionantes.

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LNFA), Ali Malek, se mostró conmocionado por la tragedia y ofreció sus más sinceras condolencias a la familia de Loukar. Aseguró que el expediente médico del jugador no presentaba anomalía alguna para la práctica del fútbol de alto nivel.