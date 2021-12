Falleció el ex jugador de Atlético de Rafaela, Diego Armando Montiel. Tenía tan solo 25 años y estaba en terapia intensiva. El deceso del ex volante este 25 de diciembre, se produjo a causa de una meningitis en Santo Tomé.

Este domingo la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, conocida como Atlético Rafaela, comunicó la triste noticia.

Diego Armando Montiel fue internado este sábado a las cuatro de la madrugada. El ex centrocampista había ingresado a la sala de cuidados intensivos del Hospital “San Juan Bautista” por un cuadro avanzado de meningitis.