Una serie de tornados en la región central de Estados Unidos dejaron al menos 83 muertos y destrozos en diferentes localidades. El presidente Joe Biden calificó el hecho como una “tragedia inimaginable” y su par ruso, Vladimir Putin, envió sus “sinceras condolencias”. “Todavía no sabemos cuántas vidas se han perdido ni el alcance de los daños”, dijo Biden en la televisión nacional. El mandatario afirmó que las agencias federales de respuesta a las catástrofes comenzaron a desplegarse en la zona y prometió que “el gobierno federal hará todo lo que pueda para ayudar”. Además subrayó que los fenómenos meteorológicos son “más intensos” con el calentamiento global, pero no estableció una relación causal directa entre el cambio climático y la catástrofe que ha sumido al país en el luto.

Los tornados, que azotaron al país entre el viernes y el sábado, tuvieron su epicentro en el estado de Kentucky, donde se registraron “al menos 70 muertos”, según el gobernador Andy Beshear, quien señaló que el número de víctimas podría superar el centenar.

“La devastación es incomparable con todo lo que he visto en mi vida y apenas puedo encontrar las palabras para describirla”, añadió.

El gobernador afirmó que el estado fue barrido a lo largo de más de 200 millas (320 kilómetros) por uno de los tornados más largos jamás registrados en Estados Unidos. El más largo, con una extensión de 219 millas, se produjo en 1925 en Misuri y mató a 695 personas.

Fuera de Kentucky, se registraron al menos 13 muertes, seis de ellas en Illinois en un almacén de Amazon.

Los trabajadores de la empresa estaban en un almacén cuando el tornado derrumbó el techo. De las aproximadamente 100 personas presentes, solo 45 pudieron salir, según los bomberos. “Tenemos el corazón roto por la pérdida de nuestros colegas allí, y nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias y seres queridos”, dijo el jefe de Amazon, Jeff Bezos, en Twitter.

Tennessee informó de cuatro muertes y dos personas fallecieron en Arkansas, mientras que se informó de al menos una muerte en Misuri.

LAS CONDOLENCIAS DE PUTIN

El presidente de Rusia expresó este domingo sus “sinceras condolencias” por los muertos causados por este fenómeno meteorológico. “Rusia comparte el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos producto de este desastre. Esperamos que las víctimas se recuperen y que las consecuencias de este desastre puedan ser superadas de forma rápida”, indicó Putin en un telegrama dirigido a Biden, informó el Kremlin.