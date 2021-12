La agencia de la mucha suerte. Los afortunados en Goya no cesan apostando a la Quiniela. En octubre último, Francisco Eliseo Huapi, se presentó para que le paguen $740 mil pesos por una apuesta de Quiniela en el comercio lotérico de Ana María Curak. La agenciera que vendió días atrás el millonario premio del Quini 6 con ganador misterioso. Huapi en lo que iba del año, ya había acertado más de $5 millones. Aquella vez jugaría 18 cupones a las 17:20. En agosto ya llevada cobrado $4.300.000. Ese mes cobró un ticket de $950 mil jugando con solo tres cupones, pero arriesgando increíblemente 230 mil en la vespertina. Horario de juego: 17:23, límite de la apuesta a las 17:25. Simultáneamente apostó mil al 432 y ganó $600 mil. Increíble pero real. En marzo había jugado 3 cupones similares 10 minutos antes del sorteo, superando los dos millones y medio. ¿Ahora a qué ustedes no saben? Horas atrás volvió a cobrar $700 mil apostando en igual agencia, la 448 de Curak. Su apellido más que Huapi, sería ¡Iuuupiii! Para la investigación judicial: no hay peor ciego que el que no quiere ver.