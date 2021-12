Pelozo y Curi. La liberal Graciela Tate González, nueva intendente de Berón de Astrada, protestó ante la prensa radial correntina porque encontró el municipio devastado, sin un peso, sin balances y sin registros contables. Había triunfado en agosto por solo 14 votos de diferencia contra Gladys Argüello, la esposa del ex jefe comunal Adrián Curi, a quien ahora quiere meter preso porque no le dejó un centavo en las arcas comunales. Puede que González tenga mejor suerte que Raúl Rulo Hadad. El recientemente reelecto intendente de San Roque, cuando asumió en el año 2017, su antecesor el liberal Carlos Guillermo Pelozo, le dejó 52 pesos de fondos. Hay hasta una histórica foto de la caja con ese monto. Además, le emitió antes de irse, $10,7 millones de cheques sin fondos. Hubo denuncias penales, pero Pelozo ahí anda vivito y coleando. Pero como la Justicia de Corrientes no mide con igual vara, capaz que a Curi lo enganchan rápido.