Cuándo se inicia la venta y qué valor tendrán las entradas. El arquitecto Gabriel Romero, ratificado presidente del Instituto de Cultura, adelantó que entre viernes y lunes se habilitará la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé. El costo de las localidades será de $500 pesos y no habrá promociones de descuento. La tercera semana de enero será la fecha en la cual se celebrará el Festival Nacional del Chamamé 2022. Como todos los grandes festivales del país, el evento más grande de música y de la cultura chamamecera de la región se realizará en esos días. Si la situación sanitaria lo permite, la modalidad será presencial en el Anfiteatro Cocomarola, como en años previos a la pandemia.

El festival se realizará del viernes 14 al domingo 23 de enero de 2022 y según adelantó Romero, contará con el aforo del 100% en el Anfiteatro Cocomarola. Para ingresar se solicitará contar con esquema de vacunación completo o un PCR negativo, en caso de quienes no se vacunen. Romero adelantó que las entradas costarán 500 pesos por noche y en esta edición no habrá abonos promocionales. “El precio es mucho menor que la entrada de Cosquín o Jesús María“, apuntando que los pases se pondrán a la venta “entre el viernes y el lunes”.