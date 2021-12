“Tengo miedo y quiero que vaya preso”. Fabiana Alegre, habló sobre el caso de violencia de género que había denunciado en redes sociales. La mujer que fue atacada en Santa Lucía y se encuentra en una localidad vecina con su familia, señalando la necesidad de tomar mayores medidas de seguridad y que tiene miedo. Señaló que tenía miedo de denunciar en la Comisaría de la Mujer de Santa Lucía y se trasladó a la localidad vecina de Goya y los efectivos le ratificaron que la denuncia se debía hacer en la ciudad donde ocurrió el hecho, donde concretó la denuncia por teléfono. “Recibí violencia física y verbal, estoy viviendo con mi familia y hay una perimetral vigente. Hay una chica que recibió amenazas sino le da información y también se contacta con mi mamá que le tuvo que bloquear porque también quería fotos”, explicó.

“En este momento siento miedo, este jueves fuimos a la playa y no podía estar tranquila y decidí volver a mi casa”, señaló la joven que se casó con su agresor hace dos meses. Además, ratificó el riesgo que genere que el acusado aun no esté detenido: “Él sigue investigando mis movimientos, hay que hacer algo más porque no creo que respete la perimetral, sé que me vigila y ahora ya no siento el respaldo policial”. Sostuvo que aprendió que se debe tiene que querer un poco más y no soportar ningún maltrato. “Una vez perdoné y una segunda no, no me siento tranquila en Goya, tengo miedo y le pido por favor a la policía que entienda que me puede hacer daño y no quiero que me tenga que matar para que reaccionen. Quiero que entienda que no me puede molestar más y que vaya preso”, concluyó.