Alejandro Karlen anunció una inversión para Corrientes de 140 mil millones. El diputado del Parlasur, anunció las obras del gasoducto para el nordeste argentino y señaló que “el gobierno nacional decidió reactivarlo e incorporó en el presupuesto nacional la posibilidad que para el año 2022 el proyecto pueda comenzar a ejecutarse”, explicó.

“En Corrientes el gasoducto tiene una longitud de 850 km y en Misiones 467 km. Significa una inversión de más de 140.000 millones; con ese dinero se va a hacer la compra de los caños”, dijo.

SANTIAGO CAFIERO

Comentó que los parlamentarios del Parlasur mantuvieron una reunión con Santiago Cafiero. “En esa reunión nos marcó cuál es la voluntad que tiene el gobierno nacional y cuál es la política exterior que aspira hacia el futuro a partir de su gestión, en ese sentido nos invitó a que trabajemos juntos los 600 proyectos que presentamos en el Parlasur”.

La obra del gasoducto GNEA que promueve la empresa estatal Integración Energética Argentina. SA (IEASA) define una extensión de 850 km para la provincia de Corrientes y una estimación de consumo 3,57024 Sm3/día, con un presupuesto de $140,582 MM. En su resumen del GNEA en su etapa III la obra beneficiaria a un total de 26 localidades, sobre un total de 804.925 habitantes que servirían a 89.426 viviendas de la provincia de Corrientes.

La puesta en marcha de la ETAPA III del Gasoducto del Noreste Argentino contemplaría la construcción de 345 km de gasoductos troncales y 801 km de gasoductos de aproximación en 65 localidades de las provincias de Corrientes y de Misiones, que contemplan el cruce del Río Paraná. El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) es la obra de infraestructura gasífera más importante del país, con una capacidad de transporte en su gasoducto troncal hasta de 11,2 millones de metros cúbicos/diarios capaces de abastecer las necesidades de 3,4 millones de ciudadanos que viven en 168 localidades de 6 provincias argentinas: 31 de Formosa, 34 de Chaco, 37 de Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes y Misiones. Las obras civiles consisten en 4.144 km de gasoductos troncales y de aproximación, 8 plantas compresoras y 165 plantas reguladoras. Esta mega obra es impulsada por el Estado Nacional a través de IEASA (Integración Energética Argentina. SA).

REPARACIÓN HISTÓRICA

Karlen reflexionó que “esta obra representa fundamentalmente una estrategia y constituye un hecho de reparación histórica con las provincias y la región más postergadas del país. Nunca tuvimos acceso al gas natural por redes, poca o nula generación eléctrica, operando aisladas del Sistema Argentino de Interconexión y del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural por Redes. Esto significaba que no teníamos obras de infraestructura de mayor relevancia. Y esto pasó porque Argentina se había reducido, siguiendo la línea histórica del conservadurismo, a la Pampa Húmeda que conviene a los intereses de nuestras clases dominantes y sus socios. No debemos olvidar que, de no haber sido por Mauricio Macri, el GNEA hubiera abastecido con gas natural de red a 755.555 usuarios, porque ese había sido su objetivo inicial. Esos 755.555 argentinos que hoy se abastecen con gas licuado envasado en garrafas, tendrían que haberse encontrado conectados a la red a enero de 2018″, sostuvo el parlamentario.

“La energía genera empleo, inversiones públicas, contratos para nuestra industria, mejoramiento de la calidad de vida para millones de hogares. Sin dudas, el anuncio de reactivación de las obras del GNEA constituye una excelente noticia, no sólo porque el gas por redes finalmente llegará a cientos de localidades del norte del país sino, sobre todo, porque con este también arribarán derechos, seguridad energética y justicia social para millones de compatriotas”.

“De esta forma comenzará a saldarse nuevamente la deuda histórica con los sectores más postergados de la Argentina, una deuda que el gobierno del presidente Fernández no tardó en reconocer y que buscó subsanar con la construcción de este estratégico gasoducto”, finalizó el parlamentario.