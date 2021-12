En el barrio Santa María, transitaba en motocicleta con su hijo y casi termina ahorcado con un cable. Ocurrió el domingo por la tarde en la zona del barrio Santa María de nuestra capital. El conductor de la moto indicó que al transitar por calle Congreso casi termina ahorcado por un cable que atravesaba la calle. No sabe si se trataba de una “trampa” para cometer delitos o de “una broma“. El hecho se registró el domingo por la tarde, alrededor de las 17:45 por calle Congreso, en el barrio Santa María de Corrientes.

Walter González circulaba en motocicleta junto a su hijo y en un momento terminó frenado por un cable que cruzaba la calle de punta a punta. “A mí me dio de lleno. Nos terminó quemando y terminamos cayendo a la cinta asfáltica”, dijo el hombre que aún no sabe si se trató de una trampa para ser víctimas de un robo o de una broma de mal gusto. “El cable cruzaba de vereda a vereda, estaba prendido por los árboles”, agregó González.

