Así lo consideró la fiscalía sobre el supuesto abuso en Caá Catí, considerando que “hay suficientes elementos para acusar”. El fiscal de la causa de supuesto abuso en Caá Catí, Gustavo Smith, brindó su postura con respecto al hecho. Se refirió al informe realizado sobre la personalidad de la víctima y a lo poco productivo que fue el hecho que las versiones de ambas partes tomen un cariz mediático para la causa en sí.

Tras los testimonios de la víctima y los acusados en la causa de abuso sexual en grupo que data del año 2017 en la localidad de Caá Catí, en esta ocasión el fiscal que lleva adelante la causa, Gustavo Smith, analizó que “este es un delito muy complejo, por lo que es complicado brindar detalles por el momento”. Antes que estas cuestiones que “nos llaman la atención, decimos que mañana (jueves) haremos un careo entre uno de los testigos y un funcionario policial. Luego pasaríamos a los alegatos directamente”. Continuó explicando el procedimiento de la investigación de la causa: “Entiendo que los testigos tienen el límite de la credibilidad en el resto de los elementos de la causa. Se analizan las documentales y periciales de la causa, y en base a eso se analiza lo que digan los testigos. El valor se lo dará la conveniencia de lo que diga cada uno de los testigos. Lo que nunca se pierde de vista es la concordancia entre lo que diga el testigo y las pruebas recolectadas”.

Se refirió al informe psicológico expedido respecto de la víctima de la causa. “Tiene su importancia en el momento de definir la personalidad de los imputados para resolver cuestiones. Esas pericias se sacan tras un trabajo conjunto de tres (3) psicólogos que terminó en un solo informe redactado. No hay nada nuevo en este informe, ya que se hizo en julio de 2018. Tenemos otro informe donde trataron a la paciente desde un primer momento, hecho por peritos, y que dicen otra cosa con respecto al estado emocional de la víctima. En el informe realizado por los psicólogos se analiza la personalidad de la víctima, y no se lo hace sobre los hechos. Sobre los hechos, no informaron nada. Tendrán que explicar este procedimiento posteriormente. En consecuencia, no hay nada nuevo en el expediente”, declaró.

Tampoco puso reparos en el momento de responder cuando fue cuestionado con respecto a si los imputados son culpables o no: “Considero que sí. Entiendo que hay elementos suficientes para acusar”. Smith afirmó que “las pruebas encajan perfectamente. Este debate se llevó a todas las instancias. Cuando existe la posibilidad que el hecho pudo haber ocurrido en la forma que se denunció e investigó, no es definitivo hasta el momento que se junten todas las pruebas posibles. La única prueba nueva agregada no es más que una opinión, y no hace más que reafirmar lo que decía la prueba del ADN”. También fue consultado sobre si sirve tener las dos versiones en los medios de comunicación, tornándose el caso en algo mediático. “Lamento mucho eso porque en cada una de las declaraciones, si es verdad que la víctima fue abusada, estamos revictimizando a la misma. Estoy en contra de este tipo de manifestaciones, pero tienen toda la libertad para hacerlo ya que el tribunal no tiene la potestad de prohibírselo. Esto no ayuda de ninguna manera”, concluyó el fiscal.

