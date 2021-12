Desde el gobierno nacional confirmó que habrá un bono de fin de año para jubilados. Lo anunció la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti. Se trata del cuarto pago extra del año que brindará Anses. Una vez que se confirme, será el cuarto refuerzo que los jubilados perciban en 2021. Este sería el cuarto bono del año para los jubilados: hubo uno de $1.500 en abril y otro igual en mayo. En agosto, se pagó otro de $5.000.

El Gobierno deberá definir el monto, el universo de beneficiarios alcanzado y el calendario de pagos. Cerruti no profundizó al respecto. “Los detalles de cuánto y qué monto, lo sabremos en el momento que el ministro Guzmán termine de definirlo”, sostuvo. Hace una semana, la portavoz había desmentido que Anses estuviera analizando pagar un plus a los jubilados. Al día siguiente, el propio ente previsional declaró lo contrario.

Consultada sobre esa falla en la comunicación, Cerruti argumentó que las gestiones son dinámicas y dijo que “el jueves pasado no existía el bono de Anses y yo no tengo que dar información sobre los hechos precisos que están sucediendo en el gobierno nacional”.