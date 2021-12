Argentina Paraguay: Desde hoy habilitan paso por Alberdi y Clorinda. Finalmente, luego de casi dos años de pandemia, desde hoy Argentina habilita el paso fronterizo entre Formosa y Paraguay a través de los corredores de Puerto Falcón-Clorinda y Puerto Alberdi. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó el viernes que fue autorizada la apertura como corredores seguros internacionales en la provincia de Formosa, para el ingreso a Argentina, desde hoy, lunes 13 de diciembre.

La medida se dio luego de que la provincia de Formosa solicitara la apertura como corredores seguros para el ingreso a la República de Argentina del paso fronterizo terrestre Puente Internacional San Ignacio de Loyola, Clorinda y José Falcón, y del paso fronterizo fluvial Puerto Formosa – Puerto Alberdi.

El documento detalla que fue aprobado como protocolo aplicable al conjunto de previsiones contenidas en el documento denominado “Protocolo provincial de habilitación de corredor seguro de ingreso al país”, propuesto por la autoridad sanitaria provincial, avalado por la autoridad sanitaria nacional.

Se establece que la implementación de los corredores seguros autorizados se ajustará a las previsiones del protocolo y a la normativa vigente en materia de ingreso de personas, establecidas por Argentina.

El vecino país cerró sus pasos fronterizos desde marzo del 2020 por la pandemia del Covid-19. Solo estuvo permitido para el paso de camiones que se dedican a la importación y exportación de productos.

Hasta el momento, solo habilitó el paso por Encarnación-Posadas, por lo que los comerciantes de Nanawa y Puerto Falcón estaban ansiosos por la reapertura del cruce fronterizo con el vecino país.

COMUNICADO PASO ALBERDI CLORINDA

CORREDORES SEGUROS

Decisión Administrativa 1197/2021

DECAD-2021-1197-APN-JGM – Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2021

VISTO el Expediente N°EX-2021-119429391-APN-DGDYD#JGM, la Ley N°27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 678 del 30 de septiembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nros. 2252 del 24 de diciembre de 2020 y 951 del 30 de septiembre de 2021, su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N°260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N°27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con la COVID-19, habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N°167/21, en los términos del mismo.

Que a través del Decreto N°297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, la que fue prorrogada en diversas oportunidades, estableciéndose con posterioridad la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” también por sucesivos períodos.

Que, posteriormente, mediante el dictado de sucesivos actos se establecieron una serie de medidas generales de prevención y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario.

Que, finalmente, por el Decreto N°678/21 se establecieron un conjunto de nuevas medidas sanitarias aplicables a todo el territorio nacional hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive.

Que por el artículo 7° del citado Decreto Nº260/20 y sus modificatorias, se estableció que “…Deberán permanecer aisladas durante CATORCE (14) días, … o por el plazo que en el futuro determine la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica…, las siguientes personas: … d) Quienes arriben al país desde el exterior, en las condiciones que establezca la autoridad sanitaria nacional, salvo las excepciones y supuestos establecidos por esta o por la autoridad migratoria y las aquí establecidas, siempre que den cumplimiento a las condiciones y protocolos que dichas autoridades dispongan”.

Que, asimismo, en el artículo 11 del Decreto N°678/21 referenciado, en su parte pertinente se indica que “El ingreso de los extranjeros no residentes en el territorio nacional se realizará por los corredores seguros establecidos en los términos del artículo 16 del Decreto N°260/20 y normas complementarias…”.

Que, además, en virtud del contexto sanitario y epidemiológico imperante, por la Decisión Administrativa Nº951/21 se establecieron un conjunto de medidas vinculadas a las condiciones de ingreso al país de personas nacionales y residentes en nuestro país, nacionales y residentes de países limítrofes y demás extranjeros no residentes, vigentes a partir del 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive; la que luego sufrió ciertas modificaciones.

Que en el marco de lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 1° de dicha norma, y de conformidad con la situación epidemiológica, es el MINISTERIO DE SALUD de la Nación quien determinará los nuevos puntos de entrada al país, trayectos y lugares que reúnan las mejores capacidades para responder a la emergencia sanitaria declarada internacionalmente de COVID-19, que pudieren conformar corredores seguros.

Que, a tales fines, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán proponer al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, la apertura de corredores seguros adicionales a los autorizados.

Que, a ese efecto, la referida norma establece que deberán presentar un protocolo aprobado por la autoridad sanitaria provincial previendo, en su caso, los mecanismos de testeo y aislamiento, los cuales deberán dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, respecto a su pertinencia.

Que, en el marco de lo expresado, la Provincia de FORMOSA ha solicitado la apertura como corredores seguros para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA, del paso fronterizo terrestre Puente Internacional “San Ignacio de Loyola” Clorinda (REPÚBLICA ARGENTINA) – José Falcón (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) y del Paso Fronterizo Fluvial Puerto Formosa (REPÚBLICA ARGENTINA) – Puerto Alberdi (REPÚBLICA DEL PARAGUAY), ambos ubicados en dicha jurisdicción, y a tal efecto ha presentado el correspondiente protocolo aprobado por la autoridad sanitaria local.

Que sobre el particular se ha expedido la autoridad sanitaria nacional mediante IF-2021-119331095-APN-DNHFYSF#MS, resultando pertinente el dictado de la presente medida, con el fin de establecer las condiciones necesarias para que la habilitación que se propicia se efectúe en observancia de los cuidados y prevenciones pertinentes, estipulados en el protocolo confeccionado al efecto.

Que por el artículo 10 del Decreto Nº260/20, prorrogado y modificado por el Decreto Nº167/21 y sus normas modificatorias y complementarias, se establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el Decreto N°260/20, prorrogado y modificado por el Decreto Nº167/21 y sus modificatorios y normas complementarias y por el Decreto N°678/21.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°. Autorízase la apertura como corredores seguros internacionales en la Provincia de FORMOSA, para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA, en los términos de la normativa vigente, y con el alcance previsto en el IF-2021-119331095-APN-DNHFYSF#MS del:

a. Puente Internacional “San Ignacio de Loyola” Clorinda (REPÚBLICA ARGENTINA) – José Falcón (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) y

b. Paso Fronterizo Fluvial Puerto Formosa (REPÚBLICA ARGENTINA) – Puerto Alberdi (REPÚBLICA DEL PARAGUAY).

ARTÍCULO 2º.- Apruébase como protocolo aplicable a efectos de lo autorizado por el artículo 1º de la presente al conjunto de previsiones contenidas en el documento denominado “PROTOCOLO PROVINCIAL DE HABILITACIÓN DE CORREDOR SEGURO DE INGRESO AL PAÍS”, propuesto por la autoridad sanitaria provincial conforme IF-2021-119674210-APN-UGA#JGM y avalado por la autoridad sanitaria nacional mediante IF-2021-119331095-APN-DNHFYSF#MS, con los alcances allí establecidos, los que como Anexos integran la presente.

La implementación de los corredores seguros autorizados por el artículo 1º se ajustará a las previsiones del referido protocolo y a la normativa nacional vigente en materia de ingreso de personas a la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, a los efectos previstos en la normativa vigente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 4º.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur – Carla Vizzotti – Eduardo Enrique de Pedro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/12/2021 N°95.995/21 v. 13/12/2021

Fecha de publicación 13/12/2021