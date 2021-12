Solicitan detalles del accidente que ocurrió el domingo. Falleció la joven de 19 años. La madre de Rocío Valenzuela la señorita que murió tras protagonizar un siniestro vial sobre Avenida Maipú entre dos motocicletas. “Quiero que se investigue a fondo, que me digan bien cómo fue el accidente”, expresó la madre.

El siniestro se registró cerca de las 5:00 de la mañana del domingo, por Avenida Maipú y calle Los Guaraníes. Los involucrados fueron una motocicleta Corven Mirage 110c.c., conducida por un hombre de apellido Villanueva -27 años-; y una motocicleta Zanella Zb 110c.c guiada por un joven de apellido Acosta -21 años-, quien iba acompañado por dos mujeres de apellidos Ríos -20- y Valenzuela -19-.

En el Hospital Escuela, donde tras ser examinados se determinó que presentaban lesiones de diferentes consideraciones. La joven Valenzuela, permaneció internada hasta este lunes donde lamentablemente se produjo su deceso. Carolina, la madre de la joven de 19 años quiere que “se investigue a fondo, para sacarnos la duda de cómo fue el accidente de mi hija”.

Al ser consultada sobre José Acosta, pareja de su hija Rocío, si se acercó a contarle cómo ocurrieron los hechos aseguró que “en ningún momento se acercó, no me dijo nada cómo fue el accidente”. Además la desconsolada madre detalló que tiene dos versiones de cómo fue el siniestro, “me dijeron que chocaron de frente, después dicen que él manejaba, luego que mi hija manejaba por las lesiones que tuvo Rocío”, cerró.