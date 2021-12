Roberto Orlando Bracone Macceialli, más conocido como *Elio Roca, falleció esta mañana a la edad de 78 años. El afamado artista en la década de los 70´, había nacido en Sáenz Peña, Chaco, Argentina, el 3 de agosto de 1943. Como político ocupó una banca de diputado provincial por el partido Justicialista, siendo también candidato a vicegobernador en 1995.

En septiembre pasado se había descompensado en las calles de la ciudad y fue internado en el sanatorio de la UME, y luego se recuperó. El 22 de noviembre ingresó a cirugía por un problema de columna, de la cual el viernes 26, tras recuperarse satisfactoriamente, estaba por salir de alta al día siguiente, pero ese día se descompensó. Estaba internado en un Sanatorio de Sáez Peña.

De una potente voz, lanzó su álbum debut, Bella, bionda, Carina, en 1965. Se lo conoció por los sencillos «Deseo ser tu amor», «Te necesito tanto, amor» y «Yo quiero dibujarte. Además de cantar, también ha trabajado como actor en varias películas argentinas.

Debutó a los 7 años de edad, cantando en el programa televisivo Ronda infantil.3​Desde niño cantaba y jugaba al fútbol. En 1962 viajó a Buenos Aires para jugar en el club de fútbol Ferrocarril Oeste. Tuvo problemas con un dirigente del club y se volvió al Chaco antes de jugar en primera.

En 1965 ―a los 21 años― regresó a Buenos Aires como cantante, grabó un par de simples con relativo éxito. Al año siguiente (1966) la compañía discográfica Polydor lanzó el disco El mundo de Elio Roca, donde grabó «Nadie me puede juzgar», «El amor», y las versiones en español de las canciones «Extraños en la noche» y «El amor», que tuvieron mucho éxito. Hizo numerosas presentaciones en televisión.

En 1967 viajó a Europa. En quince meses recorrió importantes programas de televisión, como Top of the Pops (en Londres) y Noches del Sábado (en España).

Participó en el IX Festival Internacional de la Canción de Benidorm (España) donde obtuvo un tercer puesto con la canción «Siempre te amaré». La canción vencedora fue «Entre los dos», interpretada por Tony Dallara y Bettina, que no era la favorita del público. También participaron Raphael, Jaime Morey, Ana Kiro, Rosa Morena, Michel, Paula Rivas y Los 4 Ros.5

En Benidorm grabó el video de «Siempre te amaré» para el programa de televisión Casino Philips de Juan Carlos Mareco.

En 1970 ganó el primer premio en el Festival de Punta del Este (Uruguay), con una canción de su autoría, «Cuando el amor se da». ​Luego consiguió el primer premio en el Festival TV de la Canción (de Canal 13 de Buenos Aires), con una canción suya «Sembremos paz y amor por los caminos». Ese mismo año 1970 grabó canciones muy exitosas como «El triste», «Cómo deseo ser tu amor» y «Otra vez junto a ti».5​En noviembre de 1970 empezó la filmación de su primera película como protagonista: Vamos a soñar con el amor, que se estrenó en abril de 1971, con gran éxito.

Participó en la telenovela venezolana Una muchacha llamada Milagros. El tema central de otra telenovela venezolana, Gisela, fue «Contigo y aquí». En la producción venezolana Peregrina, de la escritora Delia Fiallo, con Rebeca González y José Bardina como protagonistas. En esta novela interpreta el tema central.5​Durante el desarrollo de la exitosa telenovela colombiana Betty la Fea, su escritor Fernando Gaitán mencionó a Roca, diciendo: «Para enamorarse hay que escuchar a Elio Roca».

Cierto día llegó a un canal de televisión argentina a hacer un casting sin saber que esto le daría un vuelco a su vida. Luego tuvo su propio programa de televisión, El show de Elio Roca, por el Canal 9 argentino, el cual se pasaba de lunes a viernes de 13:00 a 14:00, y el que no solo presentaba otras figuras, sino también, para lanzar sus éxitos.

En un momento de su vida se dedicó a hacer política en su tierra natal, intentando ser gobernador de la provincia del Chaco, lo cual no tuvo buenos resultados.

En septiembre de 1971 trabajó al lado del director del programa Casino en dos especiales llamados Israel de día e Israel de noche, donde se destacan aspectos importantes de la vida diurna y nocturna, y los principales sitios turísticos de Jerusalén.

Entre 1975 y 1976 Elio Roca trabajó en tres fotonovelas bajo la dirección de María Espinosa: Quiero dibujarte, Contigo y aquí y Te necesito tanto amor.

En 1992 grabó el disco de boleros De mil amores. Fue candidato a vicegobernador del Chaco en las elecciones de 1995 por el Frente Justicialista de Unidad Popular acompañando a Florencio Tenev. Finalmente en 2008 grabó un disco de chamamés.