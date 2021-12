Berón de Astrada está viviendo una transición complicada, después que la flamante intendente encontrara “devastada” la comuna correntina y no se descarta solicitar la detención del ex intendente, afín al gobierno provincial, Adrián Curi.

“No hay nada. Ni un peso, ni registros contables, y el ex intendente está desaparecido“, resumió Graciela Tate González, flamante intendente de Berón de Astrada. La jefa comunal anticipó que realizará una denuncia penal contra Adrián Curi; y los asesores legales no descartan pedir la detención del exfuncionario, ligado al gobierno provincial.

Graciela es del Partido Liberal y obtuvo la intendencia de Berón de Astrada tras ganarle a la esposa de Adrián Curi (Gladys Arguello) por 14 votos (927 a 913).

La jefa comunal admitió que “es muy desagradable lo que encontramos. Nos dejaron sin nada… esto es arrancar de cero. No hay tarifaria, no hay balances, no hay documentación del municipio, no hay registros contables. La municipalidad es un desastre absoluto“, sintetizó. “Por hora no podemos hacer nada. Esperábamos una buena transición, pero no lo conseguimos y ahora estamos trabajando a ciegas, por eso vamos a recurrir la justicia. Se presentará una denuncia penal contra el ex intendente y no descartamos pedir la detención”, sostuvo.

“Las cuentas municipales están vacías. No tenemos un peso para trabajar. Estamos poniendo dinero nuestro para empezar a administrar. No tenemos recursos para nada. Tenemos una planta de 48 personas, pero no sabemos si vamos a poder pagar los sueldos. Es desesperante. Seguramente vamos a recurrir al gobierno provincial para que nos ayude”, comentó Tate González.

FANTASMAS

“La anterior administración hasta donó maquinarias a un cuerpo de bomberos que no existe”, graficó. “Vamos a hacer una denuncia penal a quien corresponda y que se haga cargo él o los responsables”, insistió la intendente.

