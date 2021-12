Carla Vizzotti anticipó que el pase sanitario estará disponible desde la próxima semana. La ministra de Salud habló sobre su implementación y señaló que “lo que se busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación”.

Vizzotti anticipó que el pase sanitario que procura seguir incentivando la vacunación contra el coronavirus “estará seguramente la próxima semana” y explicó que su implementación está haciendo acordada en un trabajo junto con las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales.

En conferencia de prensa que brindó en la capital santafesina junto a su par provincial, Sonia Martorano, Carla Vizzotti dijo que el pase sanitario se está definiendo “con el trabajo que estamos haciendo con Deportes, con Turismo, con Cultura, y con las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud” (COFESA).

La funcionaria, que llegó a Santa Fe para visitar el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Emilio Coni”, que cumple 60 años, remarcó que “el pasaporte sanitario lo que busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación”. Dijo que “no hay una resistencia a vacunarse en la mayoría de la sociedad, sino que luego de haber pasado la segunda ola y la percepción de riesgo tan alta, hay algunas personas que no priorizaron vacunarse y esta estrategia es para estimular la vacunación”.

Indicó que “tenemos la franja de edad de 18 a 39 años que ha perdido los turnos de la segunda dosis, y eso es seguramente porque perciben que tienen menos riesgo y porque la situación epidemiológica es muy favorable”. Dijo que “el mensaje para esa franja etaria es que es clave recibir la segunda dosis, reforzar la inmunidad para que en el momento que aumente la circulación viral estemos todos lo más inmunes posible”. La ministra Martorano explicó que su jurisdicción espera “la regulación nacional”, pero anticipó que “claramente la provincia de Santa Fe se va a adherir” al pase sanitario. “Inicialmente va a ser para aquellos mega eventos, tanto abiertos como cerrados, y no tiene nada de restrictivo. Estos pases sanitarios son habilitantes. Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el pase sanitario”, evaluó.

Dijo que “tenemos que verlo como algo que nos permitirá continuar con esta actividad recreativa, cultural, y por qué no económica también”.

Minutouno