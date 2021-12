Macri procesado y Alberto Fernández no puede cerrar su causa. Procesaron al ex presidente Mauricio Macri por espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en el Mar Argentino en el año 2017. Le dictaron prohibición de salida del país y 100 millones de pesos de embargo. El viernes se recibieron todas las declaraciones testimoniales pedidas por la defensa de Macri, quedando el juez Martín Bava, con el camino despejado para decidir la situación judicial del otrora mandatario argentino.

El presidente Alberto Fernández no consiguió cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, durante la cuarentena por inexistencia de delito. La justicia rechazó el pedido de “falta de acción” que había planteado el jefe de Estado, como abogado en causa propia. Tanto Macri como Fernández apelarán los fallos.