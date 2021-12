Por los numerosos infractores a las normas sanitarias en Goya, un jefe policial solicitó a los organizadores de eventos que controlen las nóminas de ingreso. Mediante un comunicado, se supo que la Municipalidad de Goya, con el apoyo de fuerzas de seguridad y personal de Epidemiología de la Provincia realizará estrictos controles del cumplimiento del aforo de vacunados en eventos de carácter público. Específicamente referido a los tradicionales eventos de fin de años como colaciones y recepciones en el predio Costa Surubí.

Este jueves, el jefe de la UR II, comisario inspector Héctor Montiel, solicitó que se ejerza un control sobre las personas que están aisladas y deben guardarse en sus domicilios por contacto estrecho con positivos de COVID o por contagios. “Lo que nosotros estamos exigiendo ahora es una planilla de los que ingresan a estos eventos para controlar que estén vacunados y que no estén en la lista que nosotros tenemos con la gente que debe guardar cuarentena”.

Según Montiel, estos datos la policía los tienen sistematizados para hacer más rápido el protocolo de detección de infractores a las normas sanitarias. “Cada comisaría se ocupa de su jurisdicción para controlar, al mismo tiempo el municipio colabora con nosotros, además estamos iniciando causas penales a los que no cumplen”, manifestó. “Estamos haciendo nuestro trabajo y, lamentablemente, hay gente que parece que si no hay arresto, multa o control no cumplen, pero es la realidad”, apuntó.

DISPOSICIÓN

La disposición establece que las personas mayores de 18 años deben tener aplicadas dos dosis de la vacuna Anticovid19 y que los adolescentes de 11 a 17 años deben tener aplicada al menos una. Para estos eventos que se realizan en Costa Surubí, los controles se harán en la puerta de entrada, donde además se implementará el registro del ingreso de las personas, motivo por el cual deben portar DNI y constancia de vacunación. Desde la fuerza policial se busca constatar si al lugar concurre alguna persona que figure como contagiada o que tendría que estar permaneciendo en su casa aislada por haber sido contacto estrecho. Solicitó a los organizadores de eventos, tantos de la ciudad como del campo, y dueños de restobares que revean y controlen la nómina de los ingresantes que “tengan en cuenta que estuvieron dos años sin trabajar y que ahora lo hagan con el cuidado que corresponde” finalizó.