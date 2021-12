Un exquisito goleador. Ente lágrimas Sergio El Kun Agüero, anunció su retiro del fútbol por su arritmia cardíaca. El ex delantero de Independiente no fue un jugador más. Se lo ubica entre los mejores a nivel mundial. En Inglaterra lo veneran. En la Selección Argentina dejó su huella. Su último partido fue el 30 de octubre, día que Diego Armando Maradona -su ex suegro- hubiese cumplido 61 años. Nació el 2 de junio de 1988 en una casa precaria de Quilmes.

Su primer cumpleaños con torta lo celebró a los 4 años.

Cuando hacía las inferiores en el Rojo no tenía dinero ni para ir a los entrenamientos en colectivo. Con 15 años, fue el debutante más joven del fútbol argentino. Las luces de la fama nunca lo encandilaron. Jamás perdió la humildad. Y eso que llegó a lo más alto. Hizo 23 goles en Independiente, 101 en el Atlético Madrid, 260 en el Manchester, 42 en la Selección y 2 en el Barcelona. Todo un símbolo de una generación que empieza a decir adiós.