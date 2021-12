Hará que se repita el sorteo de la Champions. Las autoridades de UEFA cometieron un grave error en la realización del sorteo y se confirmó que se repetirá el procedimiento debido a “problemas externos”. Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League con los 16 mejores equipos clasificados desde la fase de grupos. El emparejamiento más sorprendente de todos fue aquel que unió al Paris Saint-Germain de Lionel Messi con el Manchester United de Cristiano Ronaldo, generando uno de los cruces más esperados entre dos leyendas del fútbol en el siglo XXI. Sin embargo, este choque se vio truncado por un insólito suceso en la lotería.

Al momento de formar una de las parejas para los octavos de final, la bolilla del Villarreal esperaba rival para dicha llave. No obstante, Andréi Arshavin eligió una esfera que tenía el nombre del Manchester United. Dicho partido no podía ser posible, ya que ambos clubes compartieron el grupo F. La situación generó la incomodidad de las autoridades de la UEFA por semejante error, que luego generó que el sorteo se desvirtuara casi por completo. Al “Submarino Amarillo” finalmente le tocó el Manchester City, el otro equipo de la ciudad inglesa. Para empeorar la situación, los fallidos continuaron y el Atlético Madrid se vio “perjudicado” en esta oportunidad. El bombo de los posibles rivales del “Colchonero” tenía ni más ni menos que al Liverpool, quien también compartió su grupo en la Champions y tampoco podía ser un cruce real debido a que así lo indica el reglamento. Además, el Manchester United no estaba entre las bolas para salir emparejado contra el Atleti y la polémica fue in crescendo.

Debido a los insólitos fallidos producidos en el sorteo de Nyon, la UEFA comunicó oficialmente que se repetirá el evento para no dar lugar a la polémica. “Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y se rehacerá por completo”, señaló la entidad en sus redes sociales. El nuevo emparejamiento se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana de Argentina.

🤦🏻‍♂️ Aparentemente, por error #ManUtd no fue incluido en el sorteo para enfrentar al #AtléticoMadrid 👀 No hay aún algún pronunciamiento de la UEFA pic.twitter.com/Z5A9JqSEeu — Pipe Sierra (@PSierraR) December 13, 2021