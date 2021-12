Tras recibir el apoyo de la ciudadanía el pasado 14 de noviembre, Tape Caram asumió la Intendencia de Mercedes. Por su parte, la Contadora, Juana Elba Gauto, se convierte en la primera Vice Intendente de la ciudad de Mercedes, tras haber sido elegida por el voto popular de la ciudadanía.

Diego Caram agradeció a todos los presentes, a su compañera de fórmula, Juana Gauto, a toda la ciudad de Mercedes que lo acompaño y al gran apoyo de su familia “Hoy no es un día mas, hoy venimos a consolidar una forma de hacer política que eligieron los mercedeños, la cual no se trata de agravios ni de injurias, no se trata de utilizar la justicia para ganar las elecciones. Las elecciones se ganan con el voto de la gente” manifestó el Intendente.

“Agradezco a la gente que confió en nosotros y nos acompañó, y para los que no, quiero que sepan que también vamos a trabajar y construir con ustedes. La política debe ser la conversación y la discusión, la diferencia y la construcción, para eso es la política, cuenten con nosotros, hagamos la política que todos queremos, construyamos la ciudad que todos merecemos” culminó Tape Caram.

A pesar de copiosa lluvia, la ceremonia, que se trasladó al Salón Pedro Ferre del Concejo Deliberante, tuvo el gran acompañamiento de la familia mercedeña. También estuvieron presentes autoridades provinciales, intendentes de distintos municipios, diversas instituciones del medio, familiares, vecinos, representantes de fuerzas vivas, entre otros.